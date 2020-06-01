Кайли Дженнер обвинила собственную мать в финансовом крахе и махинациях

Американская модель и основательница собственной линии косметики 22-летняя Кайли Дженнер лишилась статуса самой молодой миллиардерши в мире.

Девушка обвинила в этом собственную мать. Издание The Sun объясняет, что юная предпринимательница заподозрила родительницу в сговоре с бухгалтером и финансовых махинациях. Мать Кайли, Крис, была помощницей дочери по развитию бренда, однако модель, вероятно, уволила её с этой должности. Об этом заявляет близкий к семье Дженнер источник.

Напомним, что Дженнер обвинили во лжи относительно доходов своей компании и подделке налоговых документов ради сохранения титула самой молодой миллиардерши. Выяснилось, что её компания принесла не миллиард, а немногим меньше 900 млн долларов.

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