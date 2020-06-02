Право аренды форта Тотлебен продают за 13 миллионов рублей

Продавец считает, что место отлично подойдет для яхт-клуба или гостиницы. Фото: avito.ru

Продавец считает, что место отлично подойдет для яхт-клуба или гостиницы. Фото: avito.ru

На сайте «Авито» появилось необычное объявление: за 13 млн рублей на продажу выставлено право аренды объекта культурного наследия, форта Тотлебен в Кронштадте.

При этом у нынешнего собственника права действующий договор заключен почти на 50 лет. Сделка пройдет в рамках прямой продажи у арендатора. Согласно условиям соглашения, плата за форт составляет 23,35 рублей ежегодно, за площадь в размере 51,7 тысяч квадратных метров.

Продавец отмечает выгодное расположение острова — в Финском заливе, а также считает, что постройки отлично подойдут для обустройства в них гостиницы, заведения общепита или яхт-клуба.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Авито» появились объявления о продаже самолетов «Аэрофлота». Воздушное судно Airbus А320 предлагалось купить за почти миллиард рублей.