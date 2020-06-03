Из-за второй волны коронавируса доллар может подняться до 90 рублей

Эксперты считают, что ее стоит ожидать осенью.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Обо всем сообщает РБК. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирование считает, что в случае второе волны коронавируса, доллар будет стоить 90 рублей. Есть также более пессимистичный вариант развития событий – за доллар якобы придется отдать 100 рублей.

«В базовом сценарии осенью-зимой заложена вторая волна карантинных ограничений (в мире), поэтому будут очень низкие цены на нефть»,

— цитируется руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов.

На данный момент курс также оставляет желать лучшего. Доллар стоит более 68 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что средний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%. Также, согласно информации бюро, самая высокая сумма ипотечного кредита в апреле зафиксирована в Москве — 5,3 млн рублей, а самая низкая — в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 2,71 млн рублей.