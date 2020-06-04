В Петербурге за сутки тест на коронавирус сдали 15 311 человек

В Петербурге ежедневно проверят горожан на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге ежедневно проверят горожан на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Северной столице продолжается пандемия коронавирусной инфекции. За сутки тест на Covid-19 сдали более 15 тыс. жителей.

Так, в среду, 4 июня, в Петербурге на наличие инфекции проверились 15 311 человек.

Как сообщила пресс-служба администрации города, ссылаясь на Оперштаб по борьбе с болезнью, под наблюдением медиков сейчас находится 4 113 человек. Из них 263 — в обсерваторе, 803 — на самоизоляции, 3047 — контактные.

Напомним, что накануне, появилась информация о 17 новых летальных исходах среди инфицированных Covid-19 в Петербурге.

Всемирная организация здравоохранения объявил о начале мировой пандемии коронавируса 11 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Санкт-Петербурга с самого утра вышли на улицу. Индекс самоизоляции к девяти часам составил 3,4 балла.