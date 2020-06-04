Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд
Девушка невероятно богата. Фото: https://www.instagram.com/kyliejenner/

На первом месте оказалась модель Кайли Дженнер.

Об этом стало известно 4 июня. Обо всем сообщается на сайте издания. Первое место среди самых высокооплачиваемых звезд занимает Кайли Дженнер – модель и основательница косметической компании Kylie Cosmetics. Считается, что за год девушке удалось заработать 590 миллионов долларов. Также ее признавали миллиардершей, но после лишили этого статуса.

На втором месте оказался рэпер Канье Уэст, который за год заработал 170 миллионов долларов. На третьем месте — швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший 106 миллионов долларов.

Также заработком могут похвастаться футболист Криштиану Роналду, Лионель Месси и Тайлер Перри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кайли Дженнер обвинила собственную мать в финансовом крахе и махинациях. Мать Кайли, Крис, была помощницей дочери по развитию бренда, однако модель, вероятно, уволила её с этой должности. Об этом заявляет близкий к семье Дженнер

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