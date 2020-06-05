В Петербурге ТСЖ задолжал «ТГК №1» 9 миллионов рублей

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга обнаружила нарушения в соблюдении жилищного законодательства при проверке работы управляющей компании ТСЖ «Дом с каминами».

Вышеупомянутая организация ответственна за многоквартирный дом, расположенный на проспекте Маршала Жукова, 54, корпус 6. Как объяснили в прокуратуре, за истекший год, с мая 2019-го по май 2020-го, задолженность ТСЖ перед ресурсоснабжающей организацией «ТГК №1» выросла вдвое, с 4,5 млн рублей до 9 млн.

Причиной тому — неоплата жильцами коммунальных услуг. При этом руководство ТСЖ не взыскивает задолженности и не предоставляет акты сверки объемов тепловой энергии, что способствует росту суммы долга. Сейчас в отношении ТСЖ вынесено представление об устранении нарушений.

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