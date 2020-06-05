Строительство Широтной магистрали в Петербурге перенесли на 2021 год

Масштабный проект по строительству Широтной магистрали, реализация которого должна была начаться в 2020 году, откладывается на год.

Вероятно, причиной тому стали огромные затраты, требующиеся на строительство дороги. Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, отмечал, что Широтная магистраль требует 7,5 миллиардов рублей вложений, из которых большинство предоставит городской бюджет.

Однако, в связи с резко возросшими затратами на поддержку сферы здравоохранения, бизнеса и населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, начало строительства дороги пришлось отложить на год. В этом году приступят к проектированию первого участка магистрали, от Благодатной улицы до Витебского вокзала, передает Piter.TV, ссылаясь на городской комитет по инвестициям. Автомобилисты смогут воспользоваться новой трассой только в 2023-2024 годах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судно, способное построить «Северный поток-2» обрело нового владельца.