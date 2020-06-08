Петербург стал вторым в стране по выдаче льготной ипотеки

Срок кредита можно растянуть на 30 лет, максимальная сумма ипотеки в Петербурге и Москве составляет 8 млн рублей, а регионах — 3 млн рублей, первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Фото: pixabay.com

Срок кредита можно растянуть на 30 лет, максимальная сумма ипотеки в Петербурге и Москве составляет 8 млн рублей, а регионах — 3 млн рублей, первоначальный взнос должен быть не менее 20%. Фото: pixabay.com

Северная столица стала вторым регионом в России по объему выданных по льготной ставке в 6,5% ипотечных кредитов. Лидером, конечно же, стала Москва.

В столице оформили 4 тысячи льготных ипотечных кредитов, в Санкт-Петербурге показатели не сильно отстают, по данным на 8 июня ипотека в 6,5% заинтересовала 3,5 тысячи человек, передает корпорация ДОМ.РФ. В пятерку лидеров также вошли Подмосковье, Краснодарский край и Тюменская область.

В общей сложности, банки России на сегодняшний день выдали почти 31 тысячу кредитов суммарно на 77,2 миллиарда рублей. Из 145 тысяч поданных заявок на льготную ипотеку одобрили 99 тысяч. Кредиты по такой ставке будут действовать до 1 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что размер ипотечных кредитов в России уменьшился, в среднем, на 8%. Специалисты полагают, что в условиях масштабного кризиса россияне не хотят рисковать.