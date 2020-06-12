В Петербурге за сутки скончались более 40 человек с коронавирусом

В Петербурге за сутки скончались более 40 человек с коронавирусом
Пока неясно, сколько лет было скончавшимся с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за прошедшие сутки скончались более 40 пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

О смерти инфицированных стало известно сегодня, 12 июня, в оперативно штабе по борьбе с болезнью. Пока неясно, сколько лет было этим пациентам и от каких еще хронических болезней они страдали. Данную информацию позже предоставит городская Комиссия по анализу летальных исходов.

Напомним, что Северной столице за минувшие сутки 274 человека заразились коронавирусом Covid-19. Город опустился на четвертое место среди других регионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на 12 июня всего под наблюдением медиков находится 4 122 человека.

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