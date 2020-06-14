Представитель Киркорова ответила на возмущение представителей ВДВ

Представитель Киркорова ответила на возмущение представителей ВДВ
Подписчики с пониманием отнеслись к юмористической сценке. Фото: Instagram @fkirkorov

Екатерина Успенская, представитель Филиппа Киркорова, который снялся в юмористическом скетче о ВДВшниках, возмутившем десантников, ответила на гневные отзывы военнослужащих.

По словам представителя артиста Киркоров лишь исполнял роль в ролике, сценарий которого и авторские права принадлежат телеканалу СТС и онлайн-сериалу «В Маске шоу». Поэтому претензии к певцу безосновательны, передает слова Успенской РИА Новости.

Представитель Киркорова рекомендовала десантникам задать вопросы режиссеру сериала Марюсу Вайсбергу и телеканалу, которые занимались созданием сюжета и образа. Напомним, что бывший глава ВДВ Владимир Шаманов считает, что певец своим образом оскорбил важнейших символы десантников — тельняшку и берет, и потребовал извинений от артиста.

Pанее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров в рамках очередной серии «В Маске шоу» предстал в образе простаты.

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