Активисты соорудили временную зону отдыха на Воскресенской набережной

Активисты соорудили временную зону отдыха на Воскресенской набережной
Зону соорудили возле воды, поэтому находиться там безопасно с точки зрения эпидемиологической ситуации. Фото: https://vk.com/mytndvor

Неравнодушные жители Северной столицы своими силами организовали временную зону отдыха на Воскресенской набережной и намерены добиться её официального обустройства властями.

Петербургские активисты положили на каменных ступеньках набережной деревянные настилы и установили скамейки из дерева. Об этом в воскресенье, 14 июня, рассказали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте».

Авторы публикации отмечают, что зону отдыха разместили на свежем воздухе, возле воды, поэтому риск заражения коронавирусной инфекцией крайне низок. Теперь создатели импровизированной рекреационной площадки планируют направить официальное обращение к чиновникам по обустройству этого участка набережной, чтобы на этот проект выделили средства из городского бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пытаются спасти вывески советских времен.

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