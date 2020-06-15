Путин заявил о важности оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки

В понедельник Владимир Путин проводит совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Фото: kremlin.ru

В понедельник Владимир Путин проводит совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Фото: kremlin.ru

Оценка гражданами и бизнесом эффективности мер господдержки в условиях сложной эпидемиологической ситуации с Covid-19 имеет принципиально важное значение. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин.

Главное, по его мнению, результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер.

Как сообщил ТАСС, российский лидер предложил сделать выводы на основании рассказов и жизненных ситуаций конкретных граждан. Таким образом, проблемы будут рассмотрены более глобально, а их решение будет максимально продуктивным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин распорядился увеличить пособие по безработице. Выплаты должны продлить на три месяца, до первого октября.