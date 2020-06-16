В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на военных-добровольцах

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса.

Первая группа добровольцев в ближайшее время закончит двухнедельную изоляцию, после чего им будет введена вакцина. Основная цель — проверка безопасности и переносимости компонентов препарата.

Как рассказали в Минобороны РФ, по результатам первой вакцинации будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами препарата остальной части добровольцев. Состояние их здоровья оценивается как хорошее и ежедневно мониторится.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число выявленных случаев инфицирования Covid-19 в мире превысило 7,9 млн.