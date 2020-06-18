Молодую медсестру из «Ленэкспо» оштрафовали на 15 тысяч за расстегнутый комбинезон

С наступлением жары работа в защитных костюмах для медиков становится особенно изнуряющей. Фото: Pixabay

С наступлением жары работа в защитных костюмах для медиков становится особенно изнуряющей. Фото: Pixabay

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел дело в отношении 20-летней медсестры, работающей в коронавирусном госпитале «Ленэкспо».

Претензии к молодому медработнику возникли, когда ее увидели в расстегнутом костюме СИЗ со снятым капюшоном и без защитных очков.

В ходе проверки медсетра допустила нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, она нарушила требования к ношению СИЗ.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, на сотрудника был составлен административный протокол. Она вину признала.

В итоге суд оштрафовал врача на 15 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой медсестре из «Ленэкспо», где развернут стационар для коронавирусных больных, грозил штраф до 40 тыс. рублей за нарушение дресс-кода.