Избран новый состав Совета директоров «Морского фасада»

Состоялось заседание состава Совета директоров АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». По его итогам избран новый состав совета, сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

В обновленный Совет директоров вошли начальник аппарата вице-губернатора Максима Соколова Иван Миронов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, глава комитета по инвестициям Роман Голованов, председатель комитета имущественных отношений Александр Герман, генеральный директор «Морского фасада» Вадим Каширин и другие.

Председателем Совета директоров избрали главу комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

На заседании также рассмотрели вопросы текущей работы и планы по развитию «Морского фасада» с учетом пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» построит круизное судно ледового класса. Проект оценивается в 30 млрд рублей.