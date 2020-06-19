Избран новый состав Совета директоров «Морского фасада»

Избран новый состав Совета директоров &#171;Морского фасада&#187;
АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад». Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Состоялось заседание состава Совета директоров АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад». По его итогам избран новый состав совета, сообщает пресс-служба комитета по развитию туризма.

В обновленный Совет директоров вошли начальник аппарата вице-губернатора Максима Соколова Иван Миронов, председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, глава комитета по инвестициям Роман Голованов, председатель комитета имущественных отношений Александр Герман, генеральный директор «Морского фасада» Вадим Каширин и другие.

Председателем Совета директоров избрали главу комитета по развитию туризма Петербурга Сергея Корнеева.

На заседании также рассмотрели вопросы текущей работы и планы по развитию «Морского фасада» с учетом пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» построит круизное судно ледового класса. Проект оценивается в 30 млрд рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
комитет по развитию туризма морской фасад новости спб сергей корнеев совет директоров
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге организациям, помогающим мигрантам, предоставят субсидии
Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера
Избран новый состав Совета директоров «Морского фасада»
На Коллонтай на 1,5 года раньше реконструировали теплосети
Путин показал «тайную комнату» в своем кабинете
Netflix показал трейлер «Проклятой» по истории Короля Артура
Петербуржцы деляется снимками грозы и её последствий
В сеть попала переписка с женой Захарова по компенсации от Ефремова