Извращенец из Волхова ответит за установку скрытых камер в женском туалете РЖД

В Ленобласти суд рассмотрит материалы дела водителя, который поставил в женском туалете РЖД скрытые камеры.
По данным следствия, мужчина не один раз монтировал камеры в туалете Волховстроевской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД». В результате извращенец собрал сведения о частной жизни 18 сотрудниц дистанции.
Как сообщила пресс-служба СЗ ТУ СУ на транспорте СК РФ, водителя обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Правоохранители провели обыски. Кроме того, мужчина прошел сексолого-психиатрическую судебную экспертизу. Под грузом доказательств водитель полностью признал себя виновным.
Суд рассмотрит уголовное дело по существу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово бородатый извращенец надругался над ребенком в лифте. В полицию обратился отец 9-летней девочки.