Извращенец из Волхова ответит за установку скрытых камер в женском туалете РЖД

Извращенец из Волхова ответит за установку скрытых камер в женском туалете РЖД
Мужчина делал это для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Фото: Pixabay

В Ленобласти суд рассмотрит материалы дела водителя, который поставил в женском туалете РЖД скрытые камеры.

По данным следствия, мужчина не один раз монтировал камеры в туалете Волховстроевской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД». В результате извращенец собрал сведения о частной жизни 18 сотрудниц дистанции.

Как сообщила пресс-служба СЗ ТУ СУ на транспорте СК РФ, водителя обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Правоохранители провели обыски. Кроме того, мужчина прошел сексолого-психиатрическую судебную экспертизу. Под грузом доказательств водитель полностью признал себя виновным.

Суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово бородатый извращенец надругался над ребенком в лифте. В полицию обратился отец 9-летней девочки.

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