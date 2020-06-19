В Курортном районе к началу сезона благоустроили пляжи

В Курортном районе к началу сезона благоустроили пляжи
Территорию пляжей проинспектировали представители  МЧС, Роспотребнадзора, отдела районного хозяйства и экологии и отдела потребительского рынка администрации Курортного района. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Курортном районе Северной столицы проверили пляжи и завершили благоустройство и уборку пространств для отдыха.

Об этом в пятницу, 19 июня, уведомили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в акватории Финского залива и озере Сестрорецкий Разлив на 90 гектарах расположились 14 пляжей. За ними следит СПб ГБУ «Курортный берег».

Руководитель учреждения рассказал, что на территории пляжей установлены 321 урна, 198 скамеек, 48 кабинок для переодевания, 40 больших зонтов и 15 детских площадок, а также 55 щитов со спасательными кругами, Также к пляжному сезону подготовили уличные биотуалеты. Кроме того, велопарковки, питьевые фонтанчики и душевые кабины появились на «Ласковом» пляже.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область с сегодняшнего дня открыла туристический сезон.

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