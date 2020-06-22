Исхаков раззадоривает поклонников Гагариной новыми фото

Исхаков раззадоривает поклонников Гагариной новыми фото
Исхаков не выкладывал Гагарину около двух месяцев. Фото: https://www.instagram.com/isxakov/

На этот раз фотограф выложил снимок со своей семьей.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые за долгое время опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото, на котором присутствует супруга. Она вместе с детьми сидит на пляже и смотрит на море, в это время сам Исхаков лежит сзади и видны только ноги. Не только снимок, но и подпись удивила подписчиков.

«Берегите своих пап. Сегодня международный день отца»,

— написал Исхаков.

Напоминаем, что около двух месяцев ходят слухи, что Исхаков и Гагарина собираются разводиться. Пока что ни одна из сторон не подтверждала эту информацию, но поклонники певицы убеждены, что супруги не живут вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина поделилась мыслями о самоизоляции. Певица никак не комментирует слухи о разводе, но как будто намекает на глобальные перемены в жизни.

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