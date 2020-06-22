Исхаков раззадоривает поклонников Гагариной новыми фото

На этот раз фотограф выложил снимок со своей семьей.
Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые за долгое время опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото, на котором присутствует супруга. Она вместе с детьми сидит на пляже и смотрит на море, в это время сам Исхаков лежит сзади и видны только ноги. Не только снимок, но и подпись удивила подписчиков.
«Берегите своих пап. Сегодня международный день отца»,
— написал Исхаков.
Напоминаем, что около двух месяцев ходят слухи, что Исхаков и Гагарина собираются разводиться. Пока что ни одна из сторон не подтверждала эту информацию, но поклонники певицы убеждены, что супруги не живут вместе.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина поделилась мыслями о самоизоляции. Певица никак не комментирует слухи о разводе, но как будто намекает на глобальные перемены в жизни.