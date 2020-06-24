Ленинградскую область в четверг ждет жара до +31 градуса и дожди

В четверг, 25 июня, на территории Ленинградской области ожидается жаркая погода, переменная облачность и кратковременные дожди.
Об этом жителей 47 региона предупреждают в местном управлении МЧС России, ссылаясь на данные специалистов ФГЮУ «Северо-Западное УГМС». Так, ночью погода останется ясной, а в дневное время над восточными районами Ленобласти могут пройти кратковременные дожди. Ветер изменит направление на западное и северо-западное, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду. Днем возможно усиление ветра до 6-11 м/с.
Ночью воздух охладится до +9…+18 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +26…+31 градусов. На востоке будет прохладнее — до +23 градусов тепла.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце июня погода на территории Петербурга испортится: горожан ждет похолодание.