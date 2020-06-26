Врач рассказал о первом признаке диабета

Каждый год от диабета умирает почти 4 млн человек. Фото: pixabay.com

Каждый год от диабета умирает почти 4 млн человек. Фото: pixabay.com

В случае его выявления и оперативной реакции, болезнь можно избежать.

Речь идет о состоянии, называемом преддиабет. При нем в организме человека фиксируется повышенное содержание глюкозы в крови. Её уровень выше нормы, но и не доходит до уровня, который бы говорил о наличии сахарного диабета. Согласно статистике, 1 из 13 взрослых имеет преддиабет. Что касается детей, то каждый шестой ребенок рожден от матери, у которой во время беременности наблюдалось высокое содержание глюкозы в крови. В данных условиях, есть вероятность развития сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает «Комсомольская правда» с ссылкой на врача-эндокринолога Надежду Максимову.

При повышении уровня глюкозы а крови, следует поменять образ жизни и привычки — необходимо изменить свой рацион, а также начать заниматься спортом.

Факторами риска для развития диабета являются лишний вес, повышенный холестерин и повышенное давление. Если контролировать эти показатели и уровень сахара в крови, то болезнь может не проявиться.

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