В Петербурге рассказали как будет оказываться плановая медицинская помощь

В Петербурге рассказали как будет оказываться плановая медицинская помощь
Медицинские учреждения вновь принимают пациентов. Фото: pixabay.com

Прежде всего, все поступающие в стационар граждане, должны будут сдать анализ на COVID-19. Данную процедуру необходимо делать за неделю до планируемой госпитализации. В случае наличия симптомов вирусной инфекции, пациенту будет сделан либо рентген, либо КТ легких. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Что касается поликлиник, то их посетителей разделят на несколько групп. В одной будут граждане, которых интересует диспансеризация и профилактические осмотры, а в другой граждане, которым необходимо лечение. Работа учреждений должна организовываться согласно всем необходимым предписаниям Роспотребнадзора.

Напомним, плановые осмотры стали вновь доступны для горожан с 25 июня.

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