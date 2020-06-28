Трамп объяснил, почему Россию исключили из G8

Он считает, что Обама боялся конкуренции в лице Путина.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Вашингтон настоял на том, чтобы Россию исключили из «группы восьми». Это произошло, так как бывший президент штатов Барак Обама понимал, что Москва способна переиграть его на внешнеполитической арене. Пока главой страны был Обама, убежден Трамп, США уступали во всем, но главный врагом была Россия.

Также президент Америки посмеялся над бывшим вице-президентом США Джоем Байденом, который якобы читает заявления о России, написанные его помощниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов. На своей странице в Twitter американский президент заявил, что подписал «очень жесткий указ, защищающий памятники, мемориалы и статуи страны, а также «призванный бороться с недавним преступным насилием».