Жена актера Виктора Проскурина озвучила точную причину его смерти

Супруга актера Виктора Проскурина, Ирина Хонда, объяснила, что стало причиной смерти ее мужа, который скончался в среду, 1 июля, в возрасте 68 лет.

По словам Ирины, смертельным для актера стал приступ хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она рассказала, что медицинская помощь была оказана Виктору оперативно, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако спасти жизнь актера, к несчастью, не удалось.

Дата прощания с Проскуриным пока неизвестна. Ирина Хонда сообщила, что на данный момент находится в другом городе и точная информация о похоронах появится в ближайшие дни, пишет ТАСС. Виктор Проскурин был заслуженным артистом России, отечественному телезрителю он известен по таким фильмам, как «Большая перемена», «Пиковая дама» и «Жестокий романс».

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