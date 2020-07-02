Врач рассказал, почему крапива полезна для организма

Врач рассказал, почему крапива полезна для организма
Главное, не обжечься. Фото: Pixabay

С данным растениями у многих людей лишь негативные ассоциации, хотя она содержит в себе много хороших качеств.

О том, что крапива может быть полезной для здоровья рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Несмотря на то, что растение обладает жгучей натурой, в случае его правильного приготовления, оно обеспечит человека важными витаминами. Полезного в крапиве действительно много — витамин B9, фолиевая кислота, витамин С, а также другие активные вещества.

Примечательно, что в случае недостаточного количества витамина В9, организм человека подвержен болезням сердечно-сосудистой системы и депрессивным состоянием. Дефицит витамина грозит проблема с кожей, ногтями и волосами.

Из крапивы можно готовить как супы, так и салаты. И употреблять ее можно почти всем. Проявить осторожность следует лишь людям с желудочными заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые доказали, что сорняк-пырей станет экологическим суперпродуктом.

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витамины крапива Михаил Гинзбург
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Врач рассказал, почему крапива полезна для организма
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