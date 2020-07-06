Путин заявил о неизвестности в вопросе об открытии границ стран Европы для жителей России

Авиаперевозчики несут колоссальные убытки из-за невозможности в полном объеме осуществлять свою деятельность.

Сегодня, 6 июля, состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Путин высказал мнение о том, что сейчас трудно предполагать, когда страны мира, в частности страны Европы, вновь откроют границы для иностранных граждан. Также, неясно, какие меры будут предпринимать российские партнеры в этих странах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФ подчеркнул, что пандемия наиболее сильно поразила сферу авиационных перевозок, поэтому необходимо проработать разные варианты решения возникающих проблем на фоне происходящих событий. В связи с этим, Путин попросил Савельева оценить сложившуюся ситуацию в авиационной отрасли и внести какие-либо предложения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, из каких стран петербуржцы вернутся домой на следующей неделе.