Из Windows исчезнет старый привычный компонент

В будущих версиях операционной системы Windows исчезнет раздел «Система», размещенный в «Панели управления». Перенести его планируется в приложение «Настройки».

Приложение «Настройки» появилось в Windows 8 и нередко критиковалось пользователями, пишет Windows Latest. Основные их претензии были связаны со скромной функциональностью.

Эксперты отмечают, что перенос раздела «Система» в «Настройки» — шаг к упразднению «Панели управления». Еще во время анонса Windows 10 представители Microsoft заявляли, что «Панель управления» будет доступна до тех пор, пока не доработают и оптимизируют приложение «Настройки».

Раздел «Система», в частности, содержит сведения об операционной системе, процессоре и оперативной памяти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10. У пользователей появился новый диспетчер задач и возможность после ошибки восстановить данные через облачное хранилище.