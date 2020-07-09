Летом выйдет реалити-шоу по игре The Sims

Американская корпорация Electronic Arts анонсировала реалити-шоу The Sims Spark’d с главным призом 100 тыс. долларов. Участие в нем примут лучшие из игроков.
Реалити-шоу создано при сотрудничестве телеканала TBS и интернет-ресурса Buzzfeed Multiplayer. Планируется выход четырех эпизодов. Премьера первой серии состоится 17 июля. Финал состоится 4 августа.
Участие в The Sims Spark’d примут 12 игроков. Их разделят на четыре команды по три человека. Участники должны будут за ограниченное время создать уникальную семью, дом и сад, а также придумать и развить уникальную историю жизни симов.
Параллельно участвовать в соревнованиях смогут обычные игроки. Лучшие из них смогут принять участие в съемках реалити-шоу.
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