Сбежавшая из Китая вирусолог рассказала «правду» о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в Соединенные Штаты, рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности Covid-19.

По ее словам, в конце прошлого года она получила задание изучить странные случаи заболеваний, похожих на коронавирус. Один из ее друзей лично работал с инфицированными. Янь отметила, что ученый в декабре первым узнал, что инфекция передается от человека к человеку. Однако вскоре все врачи и исследователи в Китае якобы получили приказ молчать и игнорировали новые сведения. Она добавила, что это говорит о сокрытии информации.

В интервью Fox News специалист заверила, что хочет рассказать миру «правду» о новой болезни.

Вирусолог утверждает, что Пекин и ВОЗ признали возможность такой передачи намного позже, однако они отвергли обвинения в сокрытии информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса.