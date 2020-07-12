На Кирочной улице произошел пожар в одном из домов

На Кирочной улице произошел пожар в одном из домов
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Возгорание случилось сегодня вечером, 12 июля, в квартире, находящей в Центральном районе Петербурга.

Причины происшествия неизвестны. Огонь охватил кухню в трехкомнатной квартире, в результате чего от него пострадала обстановка площадью в 10 квадратных метров. Сам пожар начался около 17:45. На место ЧП оперативно прибыли пожарники и начали работы по ликвидации пламени. В устранении были задействованы 11 спасателей и три единицы специальной техники. Пожар был прекращен в 18:48. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Северной столице.

По предварительным данным, обошлось без жертв. Сведения о пострадавших отсутствуют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночном пожаре на Парнасной улице погиб один человек. Еще одного человека, также находящегося в пострадавшей двухкомнатной квартире, удалось спасти.

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ГУ МЧС России по Петербургу пожар Центральный район


 

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