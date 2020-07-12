Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Виктор Проскурин. Фото: Facebook-аккаунт Ирины Хонды

Советский и российский актер Виктор Проскурин скончался 20 июня, на 69 году жизни.

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. К сожалению, юридические нюансы пару не волновали, а скоропостижной гибели, конечно, никто не ожидал. Об этом сообщает StarHit.

Родственники актера попросили Хонду покинуть жилплощадь, так как она не имеет на нее никаких прав. Квартиру актер приобрел еще до начала их совместной жизни. Оформить что либо на жену Проскурин просто не успел.

Из-за этого Ирина Хонда вынуждена вернуться в свой родной Петербург, где у нее имеется квартира в ипотеке. Ранее женщина собиралась продать ее, чтобы иметь возможность купить жилье в Испании. Пара планировала начать жить на две страны. К сожалению, планам сбыться уже не удастся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена актера Виктора Проскурина озвучила точную причину его смерти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
виктор проскурин выселение ирина хонда квартира


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Васильевском острове автомобиль сбил велосипедиста
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
В ВОЗ сообщили о фиксировании рекордной суточной заболеваемости коронавирусом
На Кирочной улице произошел пожар в одном из домов
Движение по тоннелю на дамбе Петербурга перекрывали из-за подозрительного ...
Из Петербурга до Старой Руссы начнет курсировать «Ласточка»
Погибшую на Бали блогершу Тропицель похоронили в Петербурге
Петербургский гонщик Формулы-2 посвятил свою победу скончавшемуся отцу