Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры

Советский и российский актер Виктор Проскурин скончался 20 июня, на 69 году жизни.

Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет. К сожалению, юридические нюансы пару не волновали, а скоропостижной гибели, конечно, никто не ожидал. Об этом сообщает StarHit.

Родственники актера попросили Хонду покинуть жилплощадь, так как она не имеет на нее никаких прав. Квартиру актер приобрел еще до начала их совместной жизни. Оформить что либо на жену Проскурин просто не успел.

Из-за этого Ирина Хонда вынуждена вернуться в свой родной Петербург, где у нее имеется квартира в ипотеке. Ранее женщина собиралась продать ее, чтобы иметь возможность купить жилье в Испании. Пара планировала начать жить на две страны. К сожалению, планам сбыться уже не удастся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена актера Виктора Проскурина озвучила точную причину его смерти.