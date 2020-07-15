Яблоневый сад на Васильевском острове, где установлен памятник детям блокады, благоустроят

Яблоневый сад на Васильевском острове, где установлен памятник детям блокады, благоустроят
Яблоневый сад, который планируется привести в порядок. Фото: скриншот из группы сада в "ВКонтакте".

Петербургские власти поручили привести в порядок и благоустроить мемориальный яблоневый сад, где установлен памятник детям блокады. Сквер находится на Васильевском острове.

В Смольном считают, что такое место должно содержаться в «идеальной чистоте». Администрация сообщила об этом после посещения сада в ходе рабочего объезда Василеостровского района.

Планируется, что в яблоневом саду благоустроят территорию и сделают искусственное покрытие на детской площадке.

Яблоневый сад был заложен в 1953 году учительницей биологии Анфисой Семеновой-Тянь-Шаньской и ее учениками. По этой причине некоторые коренные петербуржцы называют это место Анфисиным садом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный передаст часть полномочий по благоустройству районным администрациям. Причем местные жители смогут влиять на преобразования территорий.

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