Владельцы ТЦ Петербурга пожаловались Путину на долгий простой

Петербургские бизнесмены жалуются в Смольный из-за долгого простоя. По их словам, огромная отрасль не работает уже почти четыре месяца без видимых причин

Представители 30 торговых центров Северной столицы написали открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Они выразили свое недоумение касаемо возобновления работы парикмахерских, метрополитена, ресторанов и кафе, в то время как торговые центры остаются закрытыми.

Как сообщает «КП-Петербург», представители ТЦ отметили, что они способны обеспечить для посетителей необходимую безопасность из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ТЦ Петербурга решили пожаловаться на Смольный в ФАС. Они рассчитывают, что власти города скорректируют запрет на работу торговых центров, а также расположенных в них магазинов.