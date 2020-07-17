В Пулково отменили рейс в Бишкек

Не уточняется, по какой причине самолет не полетит.

Об этом стало известно сегодня утром, 17 июля. Информация содержится на онлайн-табло петербургского аэропорта. В Пулково отменили один международный рейс, который должен был доставить пассажиров в Бишкек. Планировалось, что самолет оторвется от земли в 10:20 утра, но все изменилось. Непонятно, в связи с чем приняли решение – скорее всего, из-за пандемии коронавируса.

Напоминаем, что в последнее время в Пулково не так людно, как бывает в летний сезон. Все дело во введенных ограничениях, которые не позволяют туристам свободно путешествовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково в четверг обошлось практически без отмены рейсов. В четверг, 16 июля, был отменен рейс в Воронеж от компании «Руслайн», запланированный