В Елизаветинской больнице начали свою работу умные турникеты

В Елизаветинской больнице начали свою работу умные турникеты
Вирус не пройдет. Фото: vk.com/elizspb

Температура у всех входящих в здание стационара будет измеряться автоматически.

Тестирование современной технологии уже началось. Данная мера поможет не допустить повторного распространения коронавирусной инфекции. Ограничения продолжают сниматься, пациенты вновь могут проходить плановые осмотры, а медицинские работники опять работают по совместительству в разных учреждениях. Однако, если у кого-то из них будет повышенная температура, вход в здание Елизаветинской больницы им будет запрещен. Бесконтактный термометр, установленный в специальном устройстве призван на стражу безопасности. Если температура у человека будет выше 37.1, то загорится красная лампочка, а турникет заблокируется и не даст возможности зайти. Об этом рассказали в группе больницы в социальной сети «Вконтакте».

Стоит отметить скорость работы новых устройств — измерение температуры занимает всего 3 секунды. Функционал на этом не ограничивается. Нововведение также поможет распознавать лица и формировать специальные базы данных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в августе.

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