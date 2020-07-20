Путин подписал закон об отсрочке возврата долгов для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по задолженностям для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров с просроченными кредитами.

Так, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой. Сумма долга в этих случаях не должна превышать 15 млн рублей.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, внести окончательный платеж по налогам, сборам, страховым взносам, а также кредитным договорам необходимо до 1 августа следующего года.

За льготой также могут обратиться пожилые граждане. Однократная рассрочка возможна в случае образования задолженности по кредитным договорам в пределах миллиона рублей. Льгота предоставляется без обращения в суд на срок до 24 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцы торговых центров Северной столицы пожаловались российскому президенту на долгий простой.