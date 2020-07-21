Мадонна похвасталась штрафом в 1$ млн за концерт в России

Американская певица Мадонна рассказала, что получила штраф за концерт восьмилетней давности в Петербурге. Деньги она, по утверждению самой артистки, так и не заплатила.

Мадонна сообщила, что поводом для штрафа стала пропаганда ЛГБТ. Во время концерта она произнесла речь в защиту Pussy Riot и ЛГБТ-сообщества.

«Я была оштрафована на 1 миллион долларов правительством за поодержку гей-сообщества. Я так и не заплатила…», — написала Мадонна в Twitter.

Организаторы концерта представили другую версию событий. Евгений Финкельштейн рассказал 78.ru, что разбирательство по поводу концерта длилось долга, однако Мадонне все-таки удалось отстоять свою позицию, так что оштрафована она не была.

Финкельштейн добавил, что Мадонна произнесла речь из-за провокации депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Он заявил, что если певица выскажется об ЛГБТ-сообществе на концерте, её засудят. Слова Мадонны, по словам Финкельштейна, были ответом на угрозы депутата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производитель мороженого «Радуга» опроверг связь с ЛГБТ.