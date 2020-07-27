Футболисты назвали Дзюбу лучшим игроком чемпионата

31-летний Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Фото: Wikipedia

31-летний Артем Дзюба выступает за "Зенит" с 2015 года. Фото: Wikipedia

Нападающий «Зенита» получил это звание второй раз подряд.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс». Среди футболистов российских клубов устроили опрос – их попросили назвать лучшего игрока РПЛ. Чаще всего они называли имя нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Он второй сезон подряд удостаивается высокой оценки от коллег. Также в тройке лидеров оказались игрок «Локомотива» Алексей Миранчук и Евгений Луценко из «Арсенала».

Отмечается, что Дзюба получил 227 голосов, Миранчук 181, а Луценко – 84. Эксперты считают мнение футболистов объективным. Пока что «сине-бело-голубой» никак не комментировал результаты опроса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольников признал, что «Зенит» навсегда останется в его сердце. Футболист прокомментировал свой переход в «Краснодар».