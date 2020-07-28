В Петербурге появится хоспис для молодых людей

В Петербурге появится хоспис для молодых людей
Вице-губернатор Олег Эргашев и протоиерей Александр Ткаченко. Фото: gov.spb.ru

Учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным планируют открыть к концу 2021 года.

Обсуждение данного вопроса состоялось сегодня, 28 июля, между вице-губернатором Олегом Эргашевым и протоиереем Александром Ткаченко.

Новое здание для Петербурга станет вторым уникальным проектом в рамках оказания специализированной медицинской помощи пациентам с тяжелыми болезнями. Ранее, еще 10 лет назад в Северной столице открылся первый в РФ хоспис для детей.

Новое здание именно для молодых людей будет обустроено исходя из того, что после выхода из детского хосписа пациентам морально тяжело направляться в аналогичные заведения для взрослых. В стенах нового хосписа все его пациенты смогут получать помощь медиков и психологов. Неизлечимые больные смогут духовно развиваться и получать социальную поддержку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Документы на передачу здания в Пушкине, в котором раньше располагался оздоровительный санаторий, подписаны. Здание ждет реконструкция и наполнение необходимым оборудованием. На эти цели «Детский хоспис» выделит 400 миллионов рублей. Известно, что в новом учреждении одновременно смогут вести 18 пациентов в возрасте от 18 до 25 лет. В собственность города хоспис будет передан ближе к концу 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновники Петербурга попробуют побыть волонтерами в хосписах и детских домах.

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