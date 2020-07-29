В сентябре в Петербурге снова стартуют курсы переквалификации для безработных

В сентябре в Петербурге снова стартуют курсы переквалификации для безработных
Наиболее востребованными видами деятельности являются бухучёт, налогообложение, кадровое делопроизводство и интернет-маркетинг. Фото: pixabay.com

Центр занятости населения Северной столицы вернется к работе уже в сентябре текущего года.

В это же время петербуржцы, оставшиеся без заработка, смогут бесплатно пройти курсы по переквалификации, обрести новую профессию и место работы. Как объяснили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, освоить новый вид занятий смогут также пенсионеры, мамы в декрете или мамы детсадовцев.

Формат курсов будет зависеть от текущей эпидемиологической ситуации, занятия могут проходить как очно, так и дистанционно. Отметим, что несмотря на ограничения, Центр занятости продолжает проводить работу с горожанами. За 2020 год курсы переквалификации освоили 5 тысяч человек, 542 из них старше 50 лет, а 238 — женщины с детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ продлило выплату повышенного пособия по безработице.

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