В Петербурге состоялась закладка пассажирского судна «Андрей Дубенский»

Отвечать за строительство первого в России речного пассажирского судна для Арктической зоны будет Средне-Невский судостроительный завод.

Сегодня, 31 июля, на предприятие судно официально заложили. Соответствующую памятную доску прикрутили губернатор Северной столицы Александр Беглов и губернатор Красноярского края Александр Усс. Отметим, что именно с этим субъектом России был заключен договор на возведение двух теплоходов для перевозки пассажиров. Согласно контракту, передача объектов в собственность заказчику состоится в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Теплоход «Андрей Дубенский» будет совершать передвижения по реке Енисей. Его вместимость составляет 245 человек. Длина судна — 100 метров, ширина — 15 метров.

Беглов отметил, что город на Неве в очередной раз подтверждает статус главного судостроительного региона в стране. Только на 2020 год запланировано строительство 17 судов с 7 дальнейшими спусками.

Стоит отметить, что контракт с Красноярским краем, в рамках которого будут построены два суда, является самым крупным за всю историю Средне-невского судостроительного завода. Реализацией подобного проекта предприятие откроет для себя новые горизонты для деятельности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Северной верфи» могут построить пассажирский теплоход.