В Петербурге приостановили сбор плазмы у людей, переболевших коронавирусом

Кровь переболевших коронавирусом может помочь больным в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Кровь переболевших коронавирусом может помочь больным в тяжелом состоянии. Фото: pixabay.com

Городская станция переливания крови с понедельника, 3 августа, больше не осуществляет забор антиковидной плазмы.

Жителей города временно перестали включать в базу потенциальных доноров. Это связано в тем, что на базе учреждения уже имеется необходимый запас плазмы. Помимо этого, уровень заболеваемости в городе снижается с каждым днем. Об этом сообщает пресс-служба Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга.

В случае возобновления дальнейшего забора, учреждение оперативно уведомит об этом дополнительно.

Напомним, использовать так называемую антиковидную плазму от доноров крови, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, рекомендовали в Минздраве. Ее задействуют для лечения больных COVID-19, у которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пациентам с коронавирусом в Петербурге помогут переболевшие доноры.