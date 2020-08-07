В Петербурге появится современный инновационный квартал

Представители Сбербанка заявили о готовности помогать городу в реализации ряда проектов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с представителя Сбербанка и обсудил с ними реализацию сразу несколько проектов. Так, на Васильевском острове хотят открыть новый офис банка.

Председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо заявил, что Сбербанк готов вкладывать деньги в развитие современного инновационного квартала. Ожидается, что благодаря ему появятся новые рабочие места, а также прогулочные и спортивные зоны. Власти надеются, что облачная платформа Сбербанка позволит разработать новые удобные сервисы для жителей города. Курировать проект будет вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурге поддержат РНБ в реализации сразу нескольких проектов. Библиотека, например, примет участие в крупнейших культурных мероприятиях города.