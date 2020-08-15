Петербуржцы вышли на акцию солидарности с протестующими в Белоруссии

В центре Северной столицы проходит акция «Кормим голубей» в поддержку жителей Белоруссии и Хабаровска.

Петербуржцы начали собираться у Гостиного двора на Невском проспекте около двух часов дня. По данным «Коммерсанта», на акцию в знак солидарности с протестующими пришли около 200 человек.

Участники акции стоят на Невском с плакатами. При этом они не соблюдают дистанцию, необходимую для законного проведения одиночных пикетов. Однако несмотря на это, правоохранители не вмешиваются.

Петербуржцев лишь предупреждают, что акция не была согласована с властями. О задержанных не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 августа трех участников акции в поддержку жителей Хабаровского края, протестующих против отставки местного губернатора Сергея Фургала, отвезли в отделение полиции.