Сотрудники МЧС почти завершили проверку в школах Петербурга перед началом учебного года

Сотрудники МЧС почти завершили проверку в школах Петербурга перед началом учебного года
На учете надзорных органов МЧС России находится более 95 тысяч образовательных организаций по всей стране. Фото: pixabay.com

Спасатели проверили готовность школ Красносельского района Северной столицы к новому учебному году. Существенных нарушений, к счастью, не выявлено.

Сотрудники МЧС, в частности, проверяют исправность и готовность автоматических противопожарных систем, эвакуационных выходов и осведомленность преподавательского коллектива о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Также спасатели инспектируют наличие огнетушителей.

По словам представителей МЧС России, наиболее частое нарушение — захламление эвакуационных выходов, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Тем не менее, практически все школы Петербурга успешно проверены, выявлено минимальное количество несоответствий нормам безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге благоустроили школу для слабовидящих детей.

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