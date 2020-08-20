Общие показатели смертности в Петербурге возросли на 14%

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев провел совещание Межведомственной комиссии по реализации мер, способствующих снижению смертности в городе.

На данный момент общие показатели смертности в городе на Неве по основным классам причин увеличились на 14%. Фиксируемый рост, между тем, не превышает средний уровень крупных мегаполисов. Смертность от COVID-19 в Петербурге не выше 8%, при этом уровень диагностирования опасной инфекции, наоборот, высокий — с 1 марта тестирование прошли свыше 2 млн человек.