В Ярославе в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек

В Ярославе в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
Под завалами могут находиться люди. Фото: vk.com/yar_live

Также три человека получили травмы.

В Ярославле на улице Батова произошел взрыв газа в десятиэтажном жилом доме. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники. В результате обрушились элементы здания с третьего по пятый этаж, есть погибший, а также трое считаются пострадавшими. После также начался пожар. Отмечается, что цифры не окончательные, так как под завалами могут находиться люди.

Пока что не удалось выяснить, что стало причиной инцидента. Тем временем местные жители делятся фотографиями в социальной сети, на которых виден разрушенный дом и спасатели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы рассказали о взрыве гранаты на углу Луначарского и Руднева, погиб мужчина.

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