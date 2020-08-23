Росгвардия вывезла за пределы Петербурга найденный снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас уже ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС РФ

Боеприпас уже ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС РФ

Снаряд артиллерии, который использовался во время войны 1941-1945 годов, был обнаружен в Красногвардейском районе в субботу, 22 августа.

О находке стало известно сегодня, 23 августа. Потенциально опасный боеприпас удалось заприметить на территории автомастерской, которая находится недалеко от населенных кварталов, на проспекте Маршала Блюхера. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники ОМОН Росгвардии оперативно прибыли на место обнаружения, забрали снаряд и вывезли его на специализированный полигон для дальнейшего уничтожения.

Следует напомнить, что в случае самостоятельного нахождения подобных снарядов, следует немедленно сообщать об этом в экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на кладбище в Павловске прохожий нашел склад боеприпасов времен ВОВ.