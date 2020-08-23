Многодетную мать из Петербурга назвали «Миссис Россия Классик»

Женщина пообещала нести этот титул достойно.

Многодетная жительница Санкт-Петербурга Екатерина Приходько стала победительницей конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия – 2020 «. Она стала обладательницей титула «Миссис Россия Классик». Своим успехом Приходько поделилась на странице в Instagram. Она отметила, что навсегда напомнит 22 августа, а еще считает этот день только началом своего нового пути. Петербурженка добавила, что будет с гордостью нести свой титул.

В профиле указано, что Приходько является также «Миссис Лахта Classic 2020» и основательницей трех бизнес-проектов. На женщину подписаны почти 25 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группа Little Big извинилась перед победительницей Евровидения из Израиля. Все дело в том, что клип на песню «Uno», c которой группа должна была поехать на Евровидение-2020 побил рекорд по просмотрам клипа на победную песню «Toy», которую в 2018 году исполнила на конкурсе израильская исполнительница.