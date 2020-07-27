Группа Little Big извинилась перед победительницей Евровидения из Израиля

Остается надеяться, что Нетта сможет простить группу за такой успех. Фото: instagram.com/iliyaprusikin/

Остается надеяться, что Нетта сможет простить группу за такой успех. Фото: instagram.com/iliyaprusikin/

Речь идет о Нетте Барзилай, которая победила на конкурсе в 2018 году.

Сегодня, 27 июля, в Instagram-аккаунте фронтмена петербургской группы Little Big Ильи Прусикина появился новый пост. На фотографии оказался запечатлен он, Соня Таюрская и Нетта Барзилай. Фотография была подписана коротким и лаконичным «извини» на английском языке.

Понятно, что извинения являются шуточными и связаны с недавним рекордом, который установил Little Big на Youtube. Все дело в том, что клип на песню «Uno», c которой группа должна была поехать на Евровидение-2020 побил рекорд по просмотрам клипа на победную песню «Toy», которую в 2018 году исполнила на конкурсе израильская исполнительница. Данные видео опубликованы на официальном канале конкурса. С недавнего момента самым просматриваемым видео там стал клип группы из Петербурга. Он смог набрать 136 миллионов просмотров. Видео Нетты Барзилай в общей сложности собрало 134 миллиона просмотров.

Напомним, Евровидение в 2020 году не состоялось из-за коронавирусной инфекции, которая внезапно охватила весь мир.

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