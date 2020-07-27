Ильич из Little Big подарил рампу скейтпарку в Сосновом Бору

Музыкант приехал в родной город, чтобы обрадовать местных жителей.

Об этом стало известно сегодня, 27 июля. Обо всем пишет «ЛенТВ24». Лидер группы Little Big Илья Прусикин выложил видео в своем Instagram-аккаунте, в котором он поделился хорошей новостью. Теперь благодаря коллективу в Сосновом Бору появилась рампа в скейтпарке. На ней изображен логотип известной группы. Судя по выражению лица Прусикина, он был очень рад преподнести родному городу такой подарок.

До этого музыкант рассказывал, что получил на день рождения мини-рампу, которую артист назвал «лучшим подарком в жизни».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илье Прусикину из Little Big исполнилось 35 лет. Артиста поздравили коллеги, а также его супруга. Ходили слухи, что между ними разлад.